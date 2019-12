Maltempo Toscana | furgone trascinato dalla violenza del fiume | occupanti rimasti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) I vigili del fuoco di Saline di Volterra sono intervenuti alle ore 17:30 circa nel comune di Lajatico, nel Pisano, e nella strada che attraversa un torrente che conduce a Fabbriche di Peccioli. Uncon a bordo due persone di 39 e 59 anni, residenti a Villa Magna, è stato ribaltatodelle acque durante un guado. I duedel mezzo sonoincastrati nelsemi-sommerso. Con l’ausilio dell’autoscala e del personale speleo alpinistico fluviale SAF, personale giuntosede centrale, i duesono stati estratti e portati in salvo. Fortunatamente non hanno riportato ferite. Sul posto 118 e carabinieri di Terricciola.L'articolodelintrappolati a Lajatico Meteo Web.

