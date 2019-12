Maltempo | tempesta di Santa Lucia su Nord e Centro Italia | scuole chiuse a Roma e Napoli

Maltempo - ancora NEVE e GELO al Nord con la “Tempesta di Santa Lucia” per il 2° giorno consecutivo - imbiancate Milano e Torino [FOTO e VIDEO] : Meteo – Dopo la prima NEVE della stagione arrivata ieri, la Pianura Padana fa il bis oggi, nel giorno di Santa Lucia, che porterà una tempesta che colpirà tutta l’Italia. Gli effetti al Nord si sono già fatti sentire con la NEVE arrivata ad imbiancare anche le grandi città, come Torino e Milano, ma anche Pavia, Imola, Padova e Aosta. A metà mattinata, le temperature in Pianura Padana sono comprese tra -2°C e +3°C. Alle 10:30, tra i valori ...

Maltempo : erogati al Veneto fondi europei per i danni della tempesta Vaia : Sono stati erogati e sono arrivati nei giorni scorsi nelle casse della Regione i 68.620.678 euro del Fondo Europeo di Solidarietà destinati dal Parlamento Europeo al Veneto per far fronte ai danni causati dalla tempesta Vaia. Lo comunica Luca Zaia in veste di Commissario delegato per i primi interventi urgenti di Protezione Civile, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione del ...

Maltempo Lombardia - la Regione : “Post tempesta Vaia - stanziati 2.5 milioni per i sentieri” : Mille chilometri di sentieri, pari a circa il 10% della rete escursionistica lombarda, saranno risistemati a partire da gennaio 2020 grazie allo stanziamento di 2,5 milioni di euro messi a disposizione da Regione Lombardia, per ripristino dei danni arrecati ai boschi dagli eccezionali eventi atmosferici del 29 e 30 ottobre 2018 (denominati ‘tempesta ‘Vaia’). Le risorse sono state destinate in base agli esiti del piano ...