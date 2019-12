Maltempo | stato di attenzione per gelate in Veneto

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del, alla luce delle previsioni meteo e delle precipitazioni in corso, ha dichiarato la Fase Operativa disu tutto il territorio regionale perdalle ore 16 di oggi fino alle ore 9 di domani 14 dicembre. La situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Meteo, prevede infatti oggi precipitazioni diffuse, in genere deboli o moderate, nevose fino a fondovalle sulle zone collinari e localmente sulla pianura interna con possibili accumuli di alcuni centimetri. Dal pomeriggio/sera esaurimento dei fenomeni a partire da ovest, con rialzo del limite della neve con ultimi fenomeni nevosi indicativamente oltre i 400-500 metri.diffuse nella notte tra venerdì e sabato.L'articolodiperinMeteo Web.

