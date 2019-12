Maltempo Roma | forte vento nella zona dei Castelli e Fiano Romano | divelto parte del

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sono stati finora 170 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco aa causa del. Di particolare rilievo, la situazione nell’area deini ed ano a causa del. Segnaliamo una raffica di 84km/h ad Ariccia. Sono in corso verifiche dadelle squadre sul territorio, per alberi e cornicioni pericolanti. Inoltre, al momento, sono in corso delle verifiche presso l’area dell’Auditorium Parco della Musica a cura di tecnici dei vigili del fuoco, dove ci sono stati danni adella copertura di una delle sale, che è stata divelta. Ci sono ancora circa 190 richieste di interda evadere dadei vigili del fuoco, a testimonianza dell’entità del.L'articolodeino:del tetto dell’Auditorium Parco della ...

