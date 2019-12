Maltempo | quattro tempeste al giorno hanno colpito l' Italia in autunno

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Alessandro Ferro I nubifragi e le bombe d'acqua mettono costantemente a rischio dissesto idro-geolocico ben 7275 comuni coinvolgendo oltre 7 milioni dini L'eccezionalità del mese di novembre appena trascorso ma, in generale, dell'no 2019 che si avvia alla conclusione trova riscontro su dei dati inconfutabili: una media di 4 nubifragi alfradi pioggia, neve, vento, trombe d'aria e grandine, con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un'enormità. E fa statistica, ovviamente, anche la tempesta di Santa Lucia in corso sul nostro Paese, l'ultima in ordine di tempo degli eventi estremi che stiamo vivendo da mesi. È quanto emerso dai dati forniti da ESWD (European Severe Weather Database) ed elaborati da Coldiretti in relazione alla nuova allerta meteo che, da nord a sud, sta interessando l'intera penisola. Ma ...

ilmetropolitan : Maltempo: Coldiretti: quattro tempeste al giorno in autunno pazzo - solops : Ancora quattro strade chiuse al traffico nel torinese dopo il maltempo di novembre - sulsitodisimone : RT @quotidianopiem: Ancora quattro strade chiuse al traffico nel torinese dopo il maltempo di novembre -