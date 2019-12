Maltempo | problemi sull’Appia | paura al rione Ferrovia

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – In città si sono abbattute in serata forti folate di vento, accompagnate da scrosci intensi di pioggia. Il combinarsi dei due fenomeni ha creato qualche problema alla circolazione stradale a causa soprattutto della caduta di alcuni rami secchi, ed anche di interi alberi sradicati. Preoccupazione anche per molti arbusti pericolanti. Disagi infatti si sono avuti per queste ragioni in contrada San Vito, nei pressi del centro commerciale Buonvento; mentre in contrada Epitaffio un albero, caduto sull’asse stradale della statale Appia, ha creato allarme e rallentamenti alla circolazione.anche al: qui una grondaia di un edificio è stata divelta ed è precipitata su un’autovettura, danneggiandola.infine in molti paesi della provincia, soprattutto per la caduta di tegole per strada: fortunatamente però non ...

