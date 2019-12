Maltempo | nuova tempesta in arrivo sulla East Coast degli Usa

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)innel fine settimanaStati Uniti. In North Carolina, Virginia e West Virginia vento e ghiaccio potrebbero far cadere alberi e linee elettriche causando possibili interruzioni di corrente e rendendo pericolosi gli spostamenti. Nel nord-est, tra cui a New York e Boston, le temperature saranno sopra la norma con abbondanti piogge da oggi sino a tutta la giornata di domani. Forti piogge con possibilità di allagamenti potranno interessare anche parti della Georgia e della Florida.L'articoloinUsa Meteo Web.

