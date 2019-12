Maltempo | notte da incubo al Sud per la Tempesta di Santa Lucia | venti a 150km h e piogge

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ladiè arrivata al Centro/Sud puntuale e precisa come un orologio svizzero: è una serata di forte, con nubifragi eda uragano su tutte le Regioni dell’Italia meridionale. Forti temporali stanno colpendo la Campania meridionale e la Calabria tirrenica, con pesanti criticità tra Salerno e Lamezia Terme. Impressionanti i dati eolici forniti dagli anemometri: le raffiche di vento hanno già raggiunto valori degni di violenti uragani oceanici, nonostante lasia iniziata soltanto da poche ore e il “clou” è atteso in nottata. Nello specifico, le raffiche più forti fino alle ore 20:00 sono state di 156km/h al Monte Partenio, 131km/h a Capo Carbonara, 129km/h a Monte di Procida, 127km/h a Roccadaspide, 126km/h a Capo Bellavista, 114km/h a Salerno, 111km/h a Bacoli, 102km/h a Napoli, 100km/h a Ponza e al Monte Terminillo, 96km/h ...

