Maltempo | Napoli in ginocchio | crollano alberi | terrore allo stadio

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoè in. Colpita duramente dall’ondata diche l’ha investita nel pomeriggio di oggi. Strade allagate, onde che si riversano in strada, pioggia intensa, vento forte e mancanza di corrente elettrica. E’ questa la situazione in cui si trova la città partenopea. Il forte vento, ha inoltre divelto la guaina di protezione del tetto dello spogliatoi delloLandieri del Rione Scampia. La copertura è caduta nello spazio antistante l’accesso al campo, spazio in quel momento deserto. Imminente l’intervento degli agenti della polizia stradale e dei vigili del fuoco oltre a unità della Polizia locale. In Via Luca Giordano, nel quartiere Vomero, una tensostruttura di un esercizio commerciale è stata distrutta dal vento che ha provocato anche la caduta di un cornicione all’ospedale Fatebenefratelli. Tre, ...

carlaruocco1 : Anche oggi scuole chiuse per maltempo a Roma e a Napoli. Anche oggi, le generazioni più giovani perdono e pagano il… - repubblica : Maltempo, arriva la tempesta di Santa Lucia: scuole chiuse a Roma e Napoli, neve a Milano [aggiornamento delle 07:5… - Corriere : Maltempo, caos scuole chiuse a Roma e Napoli: arriva il ciclone di Santa Lucia -