Maltempo | mare forza 7 alle Eolie | arcipelago isolato | scuole senza docenti

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ile il6-7 colpisce ancora l’delleche sono nuovamente isolate. Già da stamane sono interrotti i collegamenti marittimi con le isole minori, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi e Ginostra. Ne pomeriggio, gli aliscafi e i traghetti si sono fermati anche da Milazzo per Lipari, Salina e Vulcano. Impossibilitati anche la maggior parte degli insegnanti delle, che arrivando dalla terra ferma, non possono raggiungere Lipari. In tal senso la preside della scuola elementare ha invitato il parlamento nazionale ad approvare al più presto il disegno di legge sulle isole minori che prevede incentivi per chi vuole insegnare nelle piccole isole.L'articoloMeteo Web.

jdjongumzidenga : RT @misterfany: Il maltempo arriva dal mare - TeleCapriNews : Maltempo in Campania, allerta meteo della Protezione Civile per vento forte dai quadranti settentrionali e mare agi… - senigalliaweb : Avviso di condizioni meteo avverse per vento forte e mare mosso. Validità dalle ore 00 alle ore 24 del 13 dicembre.… -