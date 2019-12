Maltempo Liguria | Tempesta di Santa Lucia | fiocchi di neve nell’entroterra di Genova e

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ladiha portato laanche nell’entroterra die Savona: deboli precipitazioni nevose hanno interessato in particolare i tratti appenninici centrali al confine trae Piemonte. In provincia diimbiancate varie località della Valle Stura, della Valle Scrivia e della Val d’Aveto. Nel savonese laè caduta in alcune località della Val d’Orba e della Val Bormida. Nevischio segnalato anche in alcuni tratti delle autostrade A7 e A26. Nella notte a Poggio Fearza, nell’imperiese, la colonnina di mercurio è scesa fino a -5,3°C.L'articolodidinell’entroterra die Savona Meteo Web.

DPCgov : ?? ???? Avviso meteo del #9dicembre per venti di burrasca su Liguria e regioni del Centro-Sud, con forti mareggiate lu… - lellinara : RT @GiovanniToti: 500 milioni di euro di danni dopo l’ultima ondata di #maltempo in #Liguria, solo metà delle somme urgenze riconosciute, s… - GiovanniToti : 500 milioni di euro di danni dopo l’ultima ondata di #maltempo in #Liguria, solo metà delle somme urgenze riconosci… -