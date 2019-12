Maltempo Lazio | forte mareggiata e alberi caduti sul litorale romano

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Come era nelle previsioni, dalla tarda mattinata è in corso unasul. Occhi puntati, in particolare, sui tratti di costa già sferzati nelle scorse settimane e che sono alle prese con seri problemi legati all’erosione, come Focene, nella zona Mare Nostrum, Fregene sud ed Ostia. “Siamo preoccupati per l’intensità della, che appare ancor piu’rispetto alle recenti ultime di novembre, e per la massa d’acqua che ne deriva, che da noi è arrivata sin sul piazzale”, riferiscono dallo stabilimento La Nave, uno dei simboli di Fregene. Alcuni stabilimenti, negli ultimi giorni, hanno alzato ulteriori difese. Altra zona sotto osservazione è quella del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, dove le precedenti mareggiate hanno contribuito ad accumulare notevoli quantità di rifiuti sulle scogliere ...

