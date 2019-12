Maltempo | forti nevicate in Valle d’Aosta per la “Tempesta di Santa Lucia” | accumuli

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 14 dicembre 2019) Giornata diina causa delladi, che sta sferzando con un fortel’Italia da Nord a Sud. Vi avevamo già mostrato le immagini della regione sotto la neve in mattinata, ma nel corso della giornata ha continuato a nevicare. Glimisurati al suolo nelle principali località della Regione sono lievitati nelle ultime ore su valori considerevoli: 194cm a Saint-Rhémy-en-Bosses – Gran San Bernardo, 172cm a Morgex – Lavancher, 141cm a Rhêmes-Notre-Dame – Chaudanne, 128cm a Champorcher – Rifugio Dondena, 119cm a Gressan – Pila-Leissé, 116cm a Valgrisenche – Menthieu, 104cm a Gressoney-La-Trinité – Eselbode, 97cm a Bionaz – Place Moulin, 87cm a La Thuile – La Grande Tête, 83cm a Cogne- Lillaz, 78cm a Ayas – Alpe Aventine, 72cm a Champorcher – Petit-Mont-Blanc, 68cm a Valsavarenche – ...

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, sabato #14dicembre, in Campania e su settori di Umbria, Calabria e Sicilia. ???? Avviso meteo del… - DPCgov : ?? ???? Avviso meteo del #9dicembre per venti di burrasca su Liguria e regioni del Centro-Sud, con forti mareggiate lu… - FilippaDolce : RT @DPCgov: ?? #allertaGIALLA, sabato #14dicembre, in Campania e su settori di Umbria, Calabria e Sicilia. ???? Avviso meteo del #13dicembre p… -