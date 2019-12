Maltempo | forte vento in Versilia | tetti danneggiati

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)in: le raffiche hanno interessato sopratutto Torre Del Lago (Lucca), nel primo pomeriggio. Da subito sono state avviate le azioni di riparazione dei, in parte abitazioni Erp (un fabbricato con sei famiglie) e in parte di proprietà di privati (16 famiglie) mediante ditte messe a disposizione dall’amministrazione comunale di Viareggio (Lucca). Nessuna persona è stata evacuata e non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti con tre squadre. Presente anche la polizia municipale, squadre di volontariato e tecnici del Comune. Un sopralluogo e’ stato effettuato dal vicesindaco Valter Alberici e dall’assessore Maurizio Manzo. Inoltre, a Camaiore (Lucca), si sono registrati alcuni allagamenti nelle zone di Capezzano e Lido di Camaiore. Altre criticita’, informa il Comune, sono dovute alla caduta di alberi e a ...

tvoggi : MALTEMPO A SALERNO, PIOGGIA E VENTO CREANO DISAGI E ALLAGAMENTI L’incessante pioggia ed il vento forte che si stann… - rascka17 : RT @sehmagazine: #meteo Sale l'allerta #maltempo sulla #Sardegna: vento forte sino a tempesta e mareggiate. Nuovo avviso della Protezione C… - sehmagazine : #meteo Sale l'allerta #maltempo sulla #Sardegna: vento forte sino a tempesta e mareggiate. Nuovo avviso della Prote… -