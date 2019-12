Maltempo | disagi al traffico nelle province di Bologna e Modena

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)per ilin Emilia-Romagna, in particolare per la neve accompagnata da raffiche di vento. Rallentamenti alla circolazionecittà e, anche nei tratti autostradali, alberi e rami caduti e mezzi pubblici finiti fuori strada, si registrano ae nel Modenese. Nel pomeriggio nel capoluogo emiliano un autobus si è messo di traverso a causa del manto stradale scivoloso mentre a Castelfranco Emilia, in provincia di, probabilmente per ghiaccio sull’asfalto, una corriera che svolgeva servizio scolastico e’ finita fuori strada. Gli studenti a bordo, che stavano rientrando a casa, sono stati fatti uscire dalle finestre del mezzo: per tutti solo accertamenti medici. Circolazione a rilento anche in Valsamoggia e a Pianoro, sempre in provincia di, e a Medicina, nella bassa, dove in via Allende e’ caduto un albero sulla ...

