Maltempo Campania | temporali e forte vento nel Salernitano | alberi caduti | allagamenti e

(Di venerdì 13 dicembre 2019)sulla strada e su alcune auto in sosta, strade e sottopassi allagati, tombini straripati e traffico paralizzato. Succede a Salerno a causa di un violento temporale abbattutosi nel pomeriggio. Lungo la centralissima via Roma, a due passi dai Palazzi della Provincia e del Comune, il traffico è bloccato e molti degli automobilisti in coda hanno lasciato le proprie autovetture. La strada, infatti, è interrotta per la caduta die rami che, a distanza di pochi metri l’uno dall’altro, si sono spezzati anche a causa delle forti raffiche die hanno colpito almeno due autovetture, di cui una in sosta e un’altra in transito. Sul posto, i vigili del fuoco e i vigili urbani che hanno circoscritto l’area con il nastro bianco e rosso. Due persone sono state portate in ospedale a Salerno in seguito alla caduta di un albero sulla sede stradale in ...

