Maltempo Campania | a Napoli oggi scuole e parchi chiusi

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica da temporali di colore Giallo anche sul territorio cittadino a partire dalle 12 di domani mattina e fino alle 9 di sabato. Si prevedono “venti forti occidentali, con possibili raffiche nei temporali, tendenti a molto forti nord-occidentali. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intense. Mare agitato o localmente molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte“. A seguito dell’emanazione dell’allerta il Comitato operativo strategico si è riunito a Palazzo San Giacomo per l’esame della situazione decidendo la chiusura deie delleper la giornata divenerdì 13 dicembre con un’ordinanza a firma del Sindaco diLuigi de Magistris.L'articolo: a...

