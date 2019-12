Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Meteo – Dopo la primadella stagione arrivata ieri, la Pianura Padana fa il bis oggi, neldiLucia, che porterà una tempesta che colpirà tutta l’Italia. Gli effetti alsi sono già fatti sentire con laarrivata ad imbiancare anche le grandi città, come Torino e Milano, ma anche Pavia, Imola, Padova e Aosta. A metà mattinata, le temperature in Pianura Padana sono comprese tra -2°C e +3°C. Alle 10:30, tra i valori più rilevanti segnaliamo: 0°C a Piacenza, Vicenza, Parma; +1°C a Milano, Torino, Novara, Correggio, Modena, Bologna, Casale Monferrato, Padova, Monza, Seriate, Legnago, Rovigo, Fidenza, Pietra Marazzi, Treiso, Cantù, Montichiari; +2°C a Ferrara, Mantova, Peschiera del Garda, Treviso. Tra le minime registrate oggi alItalia, segnaliamo: -2°C a Modena, Rovigo, Parma, Legnago, Montefelcino; -1°C a Chioggia, Vicenza, Bassano del Grappa, ...

Agenzia_Ansa : Ancora allerta per il #maltempo, domani scuole chiuse a #Roma #ANSA - peppecaridi : Maltempo, ancora #NEVE e #GELO al Nord con la 'Tempesta di Santa Lucia' per il 2° giorno consecutivo, imbiancate… - brunopistolese : @MinervaArmata dicono anche che faccia freddo. io onestamente non lo so. sono ancora in casa con riscaldamento acce… -