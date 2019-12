Maltempo a Napoli | allagata via Ciccarelli | l’acqua arriva alle portiere delle auto

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ilche si è abbattuto nella giornata di oggi, soprattutto in mattinata, su, ha creato non pochi disagi. Via Pasquale, alla periferia orientale della città, ad esempio si è, con lecostrette a procedere con l'acqua fin quasi all'altezza, come denuncia un video pubblicato dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

carlaruocco1 : Anche oggi scuole chiuse per maltempo a Roma e a Napoli. Anche oggi, le generazioni più giovani perdono e pagano il… - repubblica : Maltempo, arriva la tempesta di Santa Lucia: scuole chiuse a Roma e Napoli, neve a Milano [aggiornamento delle 07:5… - Corriere : Maltempo, caos scuole chiuse a Roma e Napoli: arriva il ciclone di Santa Lucia -