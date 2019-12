Maltempo a Lauria | scoperchiato palazzetto dello sport | diversi feriti

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tragico incidente a, in provincia di Potenza, dove nella serata del 13 dicembre il forte vento di queste ultime ore (anche se inizialmente era stato ipotizzato fosse stato un fulmine) hail tetto del localePalaAlberti, provocandotra i ragazzi che in quel momento si stavano allenando nella palestra. Una ragazza in particolare sarebbe in condizioni molto gravi. Sul posto sono subito giunti i soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco, nonché gli uomini dei Carabineri al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai soccorritori, sembra che il tetto del PalaAlberti abbia ceduto a causa di una tromba d’aria che ha investito la palestra proprio mentre al suo interno si stavano allenando alcuni ragazzi, scaraventando i ...

