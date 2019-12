Mafia | processo Borsellino | pm Palma ' mai incontrato Bruno Contrada'

Mafia : pm Palma attacca difesa parti civili - bagarre al processo depistaggio Borsellino : Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - Scoppia la bagarre in aula al processo sul depistaggio sulla strage Borsellino che costringe il Presidente Francesco D'Arrigo a sospendere l'udienza per cinque minuti. A fare scoppiare la lite è una frase dell'Avvocato generale dello Stato Annamaria Palma che vie

Mafia : depistaggio Borsellino - al processo spunta a sorpresa lettera elogio del pm ai poliziotti (2) : (Adnkronos) – E il magistrato cita nella lettera inviata al Procuratore capo Tinebra tutti i componenti del gruppo tra cui l’imputato Mario Bo, presente all’udienza di oggi. “Ha saputo scegliere e circondarsi di persone di valore tra le quali devo menzionare specialmente Claudio Sanfilippo, Salvo La Barbera, Mario Bo, e più di recente Lilia Fredella. “I suoi uomini lo amano anche se impone ritmi di lavoro ...

**Mafia : processo Capaci bis - difesa boss chiede ricusazione giudice** : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) – La difesa dei boss Salvatore Madonia e Vittorio Tutino, imputati nel processo ‘Capaci bis’ che si celebra davanti alla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, ha presentato istanza di ricusazione della Corte. L’annuncio è stato dato dai legali dei due imputati all’inizio dell’udienza. Nei giorni scorsi Tutino e Madonia sono stati condannati ...

Mafia : processo Capaci - confronto tra poliziotto indagato e pentito - ‘Non ero su luogo strage’ : Caltanissetta, 19 nov. (Adnkronos) – Giovanni Peluso, l’ex poliziotto indagato per la strage di Capaci, esclude “al cento per cento” di avere fatto parte della strage in cui furono uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Lo fa nel corso di un confronto con il pentito che lo accusa, Pietro Riggio, avvenuto il 7 marzo scorso. Peluso si difende: “Lo escludo al ...

Mafia : legale processo depistaggio Borsellino - 'ancora troppi non vogliono dire verità' : Caltanissetta, 15 nov. (Adnkronos) - "Dopo 27 anni… un altro passo verso una verità che in troppi, ancora, non vogliono rivelare". Così, Rosalba Digregorio, legale di alcuni degli imputati che furono accusati ingiustamente dall'ex pentito Vincenzo Scarantino, dopo la sentenza di secondo grado. "Ho r

Mafia - processo Borsellino Quater : ergastolo ai due boss - condannati falsi pentiti : Il depistaggio sulla strage di via D'Amelio ci fu. La conferma arriva dalla sentenza di secondo grado dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta che ha ribadito quanto già deciso dai giudici di primo grado. Confermate le condanne all'ergastolo dei due boss mafiosi, Vittorio Tutino e Salvatore Madonia e a dieci anni di carcere per i due falsi pentiti di Mafia Francesco Andriotta e Calogero Pulci.Continua a leggere