Mafia | depistaggio Borsellino | pm Palma ' Voglio contribuire a ricercare la verità'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Palermo, 13 dic. (Adnkronos) - "Io faccio parte dello Stato e siccomelaanche in questo processo, intendo rispondere e non avvalermi della facoltà di non rispondermi". Lo ha detto l'Avvocato generale di Palermo Annamaria, la pm che coordinò le indagini su

concentrazione : #mafia Depistaggio via d'Amelio, Saieva racconta le divergenze tra pm su Scarantino - ForniDavide1 : RT @mrctrdsh: La vera storia della Trattativa Stato-Mafia comincia a vedere la luce. Qualcuno ha nascosto per 25 anni le prove della verità… - lorca1973 : RT @mrctrdsh: La vera storia della Trattativa Stato-Mafia comincia a vedere la luce. Qualcuno ha nascosto per 25 anni le prove della verità… -