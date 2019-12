Mafia | depistaggio Borsellino | pm Palma ' Trovai un' agenda a casa di Paolo'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - "Dopo la morte diandai a trovare la vedova, la signora Agnese, che mi accompagnò nello studio di. Sulla scrivaniaun'. Le chiesi se potevo sfogliarla e disse di sì. Era un'in cuiannotava tutti i suoi spostamenti

GrandangoloAg : Depistaggio Scarantino, ex pm Palma scoppia in lacrime: “Adoravo Borsellino”; tensioni in aula, processo sospeso - GrandangoloAg : Depistaggio Scarantino, l’ex pm Palma scoppia in lacrime: “Adoravo Borsellino” - zazoomnews : Mafia: pm Palma attacca difesa parti civili bagarre al processo depistaggio Borsellino - #Mafia: #Palma #attacca… -