Mafia | depistaggio Borsellino | pm Palma ' Scarantino voleva accreditarsi come pentito'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Caltanissetta, 13 dic. (Adnkronos) - "Vincenzosiaccreditarecollaboratore di giustizia, mostrava la volontà piena di collaborazione". Lo ha detto Annamaria, la pm che coordinò le indagini sulla strage di via D'Amelio rispondendo alle domande del Procuratore aggiunto di

concentrazione : #mafia Depistaggio via d'Amelio, Saieva racconta le divergenze tra pm su Scarantino - ForniDavide1 : RT @mrctrdsh: La vera storia della Trattativa Stato-Mafia comincia a vedere la luce. Qualcuno ha nascosto per 25 anni le prove della verità… - lorca1973 : RT @mrctrdsh: La vera storia della Trattativa Stato-Mafia comincia a vedere la luce. Qualcuno ha nascosto per 25 anni le prove della verità… -