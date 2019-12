Mafia | Antonio Fosson | presidente della Valle d’Aosta | indagato per voto di scambio

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019)d'Aosta èperelettorale politico mafioso, per un'inchiesta sul condizionamento delle elezioni regionali 2018 ind'Aosta da parte'Ndrangheta. Oltre ahanno ricevuto un avviso di garanzia nelle scorse settimane anche gli assessori regionali Laurent Viérin e Stefano Borrello, e il consigliere regionale Luca Bianchi.

