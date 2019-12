Made in Italy | Terra Viva | bene accordo Barilla-Ministero

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma, 13 dic. (Adnkronos) – ‘l’traAgricoltura per l’acquisto di grano duro italiano. Potenziamo e allarghiamo i contratti di filiera e tuteliamo ilin”. E’, associazione di liberi produttori agricoli della Fai Cisl, esprime soddisfazione per la firma dell’triennale, siglato trae Mipaaf, per l’approvvigionamento di grano duro italiano. Il protocollo prevede, per il 2020, l’acquisto di 120mila tonnellate aggiuntive arrivando a quota 800 mila tonnellate complessive annue, per un valore di acquisto di oltre 240milioni di euro.L’prevede inoltre la sottoscrizione di contratti di filiera per almeno il 70% delle fornitura annuali, una garanzia di premialità per le oltre 200mila imprese agricole coinvolte; sistema, questo, dove ilinterverrà ...

LauraGaravini : Risultato inglese drammatico per chi crede in un'Europa libera e senza confini.#BorisJohnson ha dichiarato apertame… - matteosalvinimi : La Lega come sempre farà le barricate per difendere il Made in Italy da questi PAZZI che si permettono di creare un… - CarloCalenda : No. Non lo è. Dice mi piace la Nutella ma meglio Made in Italy. 80% degli italiani concorda. È un dibattito inutile… -