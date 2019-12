“Ma sei umana?” Emily Ratajkowski senza freni | l’ultima foto è la più sexy di sempre

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Fermi tutti:più. Che la modella fosse una bomba avevamo avuto di appurarlo in moltissime occasioni.è una delle donne più belle del pianeta. Non solo: è anche molto disinibita e non si vergogna a mostrarsi in tutto il suo splendore. In fondo perché mai una comedovrebbe vergognarsi di mostrarsi? E infatti lei si fagrafare in tutti i modi, persino nuda. E i suoi fan, che pendono dalle sue labbra, oramai da lei si aspettano di tutto. Solo che, non si sa come, riescea lasciare tutti a bocca aperta. E pensate cheè famosa da relativamente pochi anni. Ha infatti esordito nel mondo della monda nel 2015, quando sfilò alla settimana della moda di New York per Marc Jacobs, poi a quella di Parigi per Miu Miu e a Milano per Bottega Veneta, Dolce & Gabbana e Versace. Da 4 anni a questa parte la vita diè ...

CarloCalenda : Ho risposto a molti tuoi tweet con pazienza. Ma se tiri in mezzo la malattia di mia moglie sei solo un povero disgr… - carlogubi : @colvieux Non tifano per la vittoria dei conservatori, ma per la sconfitta di chi è più a sinistra di loro, sperand… - mauroberruto : “Torino, ma chi lo ha detto che non sei bella?” #torinosislega -