Ma è una vittoria che può costare molto cara a Bojo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ladei conservatori è anche frutto di due errori. Gli errori: li hanno commessi, in strano tandem, Angela Merkel e Jeremy Corbyn. La prima ha concesso ancora tempo al governo inglese per decidere sulla Brexit, oltre la data delle elezioni europee del giugno scorso. In questo modo ha lasciato sul terreno una bomba inesplosa che prima o poi sarebbe deflagrata nella politica britannica. E infatti è montata la frustrazione e persino la rabbia di tanti cittadini di fronte ad una questione che si ingarbugliava sempre più in una ridda di voti contraddittori alla Camera dei Comuni, tanto da ridicolizzare la loro ben amata istituzione; e questa rabbia è esplosa nelle urne dando un mandato chiaro e univoco a chi proclamava ai quattro venti che sarebbe uscito dall’Ue subito e senza tante storie. Che questo fosse il sentimento ormai dominante ...

Agenzia_Italia : #GE2019 La Sterlina vola e guadagna il 2% dopo la pubblicazione dei primi exit poll che danno una vittoria schiacci… - ItaliaViva : CONTINUITÀ TERRITORIALE SICILIA: CE L'ABBIAMO FATTA! Grazie ad un emendamento a firma @SudanoValeria,… - LiaCapizzi : Facciamo che i titoloni 'Le atlete diventano professioniste', 'Vittoria', li usiamo quando accadrà davvero? Emendam… -