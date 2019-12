M5S | Ciarambino | “Voto di scambio | sistemi da vecchia politica che stentano a tramontare”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“Ancora un’indagine della magistratura con al centro un presunto squallido mercato di voti in cambio di posti di lavoro. Una vicenda che vede oggi coinvolto il consigliere regionale Pd Stefano Graziano e che riporta la mente alle carte di quel processo che vede da tempo sul banco degli imputati, tra gli altri, il capogruppo regionale FI Armando Cesaro. S’è perso il conto, oramai, degli esponenti del Consiglio regionale indagati, imputati o i cui nomi figurano in chissà quale fascicolo tra Procura ordinaria e contabile. Si fa più presto a dire chi non è indagato e non è retorica. E pensare che c’è addirittura chi, tra le loro fila, ha ancora il coraggio di dichiarare che il Movimento 5 Stelle in Campania sbaglia a non aprirsi al dialogo”. Lo dichiara la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria. “Sappiano tutti – prosegue ...

