L’uomo del giorno – Buon compleanno Pierino Prati | il soprannome ‘la peste” ed il trionfo

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e del mondo del calcio. E’ ildi, allenatore di calcio ed ex calciatore, nel ruolo di attaccante. E’ stato campione europeo nel 1968 e finalista mondiale del 1970 con la nazionale italiana. Soprannominato “la peste”, ha iniziato la carriera nelle giovanili del Milan ma la prima vera esperienza è stata con la maglia della Salernitana. Poi il ritorno in rossonero prima di essere ceduto nuovamente al Savona, torna ancora il Milan ma questa volta lo fa da grande protagonista conquistò la Coppa delle Coppe nel 1968, e l’anno successivo Coppa dei Campioni e Coppa Intercontinentale. Lasciò il Milan nel 1973, dopo due Coppe Italia consecutive e la seconda Coppa delle Coppe, e dopo aver ...

borghi_claudio : Benvenuto al Sen. Grassi nel nostro gruppo. Uomo con schiena dritta che, come @Marcozanni86 all'epoca, ha lasciato… - CremoniniCesare : Se l’uomo più forte del mondo avesse un cuore innocente.. Se hai già perso mille volte ma nei sondaggi ti chiamano… - chetempochefa : 'L'uomo non nasce col bisogno di fare del male, diventa autore del male perché è gregario, perché accetta passivame… -