Luna Nera | ecco la nuova serie tv italiana targata Netflix

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Niccolò Sandroniè il prossimo titolo italiano di. Una storia di streghe e amore nell’Italia del XVII secolo che vuole replicare il successo di Suburra e Babyè la primatvdi genere fantasy, una storia di stregoneria ambientata in Italia che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 31 gennaio., la trama Basata sul romanzo “Le città perdute.” scritto da Tiziana Triana, latv racconterà la stregoneria nell’Italia del XVII secolo. La protagonista di questa storia è Ade, levatrice di 16 anni che in seguito alla misteriosa morte di un neonato viene accusata di essere una strega. Costretta ad abbandonare il fratello minore e la città in cui vive, la giovane Ade riesce a trovare rifugio in una comunità di sole donne anch’esse accusate di praticare magia oscura. “Il nostro tempo è vicino” ...

xRache__ : RT @Prvide: Luna piena la notte di Halloween, l’occasione perfetta per una messa nera nei boschi - Prvide : Luna piena la notte di Halloween, l’occasione perfetta per una messa nera nei boschi - stestesa : Non vedo l'ora di immergermi nel diciassettesimo secolo. Mi ci porterà una storia scritta dall'amica di sempre. Daj… -