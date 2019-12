Luca Onestini | la dichiarazione a Ivana Mrazova a Vieni da me | ‘Il matrimonio? Dopo la

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sono passati due anni da quando si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Giovani e bellissimihanno messo a tacere tutte le voci sulla presunta crisi di quest’estate prima con un video sui social e poi con un’ospitata ada me, dove di fronte ad una stupita Caterina Balivo,sembra fare auna proposta di(e non sarebbe la prima volta che ne parlano). C’è una lettera romantica, la musica giusta, i fiori, il fidanzato che compare a sorpresa in studio… manca l’anello è vero, ma c’è una domanda che implica un ‘sì o un no’. Ma non fatevi illusioni. Ecco cosa ha detto davvero“Ti amo da morire, oggi più di ieri e sicuramente domani ancora di più, spero che per te sia la stessa cosa. Si o no?”. E infatti poi ...

