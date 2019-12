Luca Onestini e Ivana | la sorpresa da Caterina Balivo è da brividi Pubblico in piedi e

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Grande commozione quest’oggi, venerdì 13 dicembre, nello studio di ‘Vieni da me’, il programma condotto da. Come ospiti ci sono stati i fidanzatiedMrazova, ma è stata la presenza del giovane ad essere una vera e propria. La ragazza era infatti convinta che lui fosse a Napoli per alcuni impegni lavorativi. Nell’ultimo periodo erano circolate voci non positive sul loro conto e si pensava che addirittura ci fosse in atto una crisi, invece la coppia si era semplicemente allontanata per alcune settimane, visto cheera andata a visitare i suoi familiari in Repubblica Ceca. Ciò cheha fatto davanti alle telecamere Rai ha praticamente commosso tutti. Anche se alcuni telespettatori si aspettavano ancora qualcosina in più. (Continua dopo la foto) Prima di fare la graditaha dichiarato: “Lei ...

gossipblogit : Luca Onestini: la dichiarazione d'amore a Ivana Mrazova a Vieni da me - VanityTouch : RT @46_NADIA_58: #vienidame sulle stories di instagram di Luca Onestini... Quindi è tutto registrato? - Unf_Tweet : E' TEMPO DI NOZZE? #LucaOnestini, la dichiarazione d’amore per #IvanaMrazova a #Vienidame: si sposano? (Foto) -