L’operazione Gattuso è un ritorno al Napoli di Mazzarri | al Napoli squadra di passaggio

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Fioccano le citazioni cine-letterarie in questi giorni neri dell’addio forzato di Carlo Ancelotti e forse un’altra calzante è quella da un titolo di Elena Ferrante. “I giorni dell’abbandono”. Ma non di Re Carlo, attenzione. Bensì di Aurelio De Laurentiis, che con il pazzesco esonero di uno degli allenatori più titolati e bravi dell’orbe terracqueo ha raggiunto l’acme di una folle Quaresima (quaranta giorni dal 2 novembre, l’infausta data dell’imposizione del ritiro dopo Roma-) demolitoria del suo giocattolo azzurro. Ha scritto magistralmente Max Gallo che la fine della diversità del presidente azzurro aalla radice ha un misto di paura e vertigini. In pratica, non gli ha retto la pompa, come si dice a Roma e ha preferito chiuderla nel peggiore dei modi, senza neanche tenere conto che Ancelotti è il maggior specialista europeo di ...

sscalcionapoli1 : Gattuso lavora per ricostruire l’Allan dominatore: operazione regista nel 4-3-3 - SiamoPartenopei : Gattuso lavora per ricostruire l'Allan dominatore: operazione regista nel 4-3-3 - tuttonapoli : Gattuso lavora per ricostruire l'Allan dominatore: operazione regista nel 4-3-3 -