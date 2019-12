Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Unche gli fa perdere il controllo del corpo e lo manda letteralmente ko. Ilsiberiano Vasily Kamotsky ha perso ladeldegli schiaffi dopo la sconfitta con Vyacheslav Zezulya, che si è aggiudicato una vittoria storica e il premio di circa tremila euro. Video Twitter/Josh K. Elliot L'articolo Locheko il: ilindelè da paura proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Lo schiaffo micidiale che mette ko il campione: il colpo in finale del campionato russo è… - ilfattovideo : Lo schiaffo micidiale che mette ko il campione: il colpo in finale del campionato russo è da paura - Noovyis : (Lo schiaffo micidiale che mette ko il campione: il colpo in finale del campionato russo è da paura) Playhitmusic - -