Lo scaffale dei libri | la nostra rubrica settimanale | diamo i voti | da Fabio Volo a

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Finalmente una “lingua” autentica, un romanzo che respira, coinvolge, diverte, commuove, oltre ogni ragionevole dubbio. Il treno dei bambini (Einaudi) è il terzo libro di Viola Ardone – sui primi due titoli è calato un silenzio tombale – ed è proprio come dice lei: inizio a scrivere quando una voce mi parla. A sussurrarle un anelito di vita che sembra dell’altro ieri è un bimbetto napoletano di otto anni, Amerigo, che nel 1946 lascia il suo rione per salire al Nord. La mamma single ha accettato le sirene del Partito Comunista: far svernare al settentrione per un po’ di tempo i bimbi meno abbienti del Sud. Avvolto nell’ombra di mamma, ossessionato letterariamente dalle scarpe (bucate, nuove, comode, strette), attorniato da un’allegoria di figure femminili (la Pachiochia e la Zandragliona), Amerigo finirà a Bologna, per puro caso di nuovo con una donna single come madre, si lustrerà gli ...

