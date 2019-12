Lo hanno trovato tremante nella neve fredda mentre scaldava 5 gattini orfani

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Cani e gatti non possono vivere insieme? Davvero lo credete ancora? La storia di questo cucciolo di cane che in Canada è rimasto a rabbrividire immersoin Canada pur di tenere al caldo cinquerimastici fa credere che in realtà cani e gatti possono essere migliori amici. Se non angeli custodi. Il cane è statonotte in Ontario, in Canada, da un guidatore che, guardando a latostrada innevata, si è accorto di una scena che lo ha lasciato letteralmente senza parole. Tanto che è arrivato a commuoversi per la scena che si eradi fronte. Un cane randagio era lì rannicchiato, tremando per il freddo,con il suo corpo faceva scudo a 5 poveri. Per proteggerli dal freddo intenso e pungente di quella notte. I gatti erano soli. Il cane li ha visti indifesi ed è prevalso il suo istinto protettivo. Anche se non ...

davidefaraone : Ricordate il famoso slogan di #Quota100? Per 1 che va in pensione 3 nuovi occupati. Bene, soltanto in Sicilia sono… - carlosibilia : Sul #Redditodicittadinanza si è detto di tutto, anche tante falsità. Ma quello di cui non si può dubitare sono i nu… - matteosalvinimi : #Salvini: O hanno trovato i soldi sotto ai funghi o è una balla spaziale, solo in Lombardia stanziamo 16 milioni al… -