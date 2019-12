Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Ultima rifinitura pre gara per gli amaranto diche si preparano per la gara di domani contro il. Tra i convocati ci sono due ex dei giallorossi, Porcino e Mazzeo, per quest’ultimoha speso parole in conferenza stampa. Scontata invece l’assenza di Brignola, costretto a operarsi e dunque fermo ai box al pari dell’ex Crotone Stoian. All’appello mancheranno inoltre Marie-Sainte, Coppola, Rizzo A., Ruggiero e Pallecchi. Questi i 24 convocati per la gara di domani: Portieri: Plizzari, Ricci, Zima Difensori: Boben, Bogdan, Di Gennaro, Gonnelli, Gasbarro, Morganella, Porcino, Morelli Centrocampisti: Agazzi, Del Prato, Luci, Rocca, D’Angelo, Rizzo L, Viviani Attacc: Mazzeo, Murilo, Marras, Raicevic, Braken, Marsura L'articoloper: gli...

anteprima24 : ** #Livorno, prime scelte per #Tramezzani: gli uomini anti ##Benevento ** - ParmaLiveTweet : Under 15, i crociati pareggiano a Livorno e perdono una posizione: Il Parma Under 15 pareggia sul campo del Livorno… - DanieleSolari1 : Daniele ha provato a leggere le prime 10 pagine di The Witcher. #thewitcher #thewitcher3 #thewitchernetflix… -