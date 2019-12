Liverpool | ufficiale il rinnovo di Klopp Il tecnico | «Fatti l’uno per l’altro»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ilfino al 2024 delJurgen. Lo comunica la società inglese tramite il proprio sito Jurgenha prolungato il suo contratto con il. L’ha fatto fino al 2024, come annunciato in manieradal sito web della società inglese, che attualmente sta dominando il campionato. Ilcommenta così il nuovo accordo: «Quando arrivò la chiamata nel 2015 sentivo che eravamo perfetti l’uno per l’altro. Ilsi basa sulla conoscenza di ciò che abbiamo già raggiunto e quello che potremo ancora raggiungere». Leggi su Calcionews24.com

