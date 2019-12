Liverpool | Klopp rinnova tra sterline | beneficenza e palloni persi di proposito

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Di lui fino a qualche anno fa si ricordavano le paurose smorfie (tipo a Napoli) con cui mostrava disappunto per qualche scelta arbitrale, le tute in antitesi ai golfini e alle cravatte slim di quel bravissimo ‘fighetto’ di Pep Guardiola, oltre che gli allenamenti massacranti. Oggi Jurgen, 52 anni, vate del, annuncia che resta ad Anfield, raddoppia. ‘Siamo fatti l’uno per l’altro e chi non gradisce può cambiare canale’. Il tedesco si gode un meritatissimo rinnovo di contratto. Non che guadagnasse esattamente una miseria, ma il nuovo accordo viene prolungato fino al 2024, passando dai vecchi 8 milioni di euro a stagione ai 10 attuali più bonus (in Inghilterra i bonifici diarrivano settimanalmente). L’aumento Merito del lavoro e delle sue conseguenze: le vittorie. Il, campione d’Europa in carica, ...

