Liverpool | dopo Klopp rinnova anche Milner – FOTO

(Di venerdì 13 dicembre 2019)JurgenJameshato il suo contratto col: il centrocampista era in scadenza a giugno Venerdì di rinnovi in casail mister JurgenJamesha esteso il suo contratto coi Reds. Il centrocampista sarebbe diventato un parametro zero a giugno 2020.ha affermato: «Sono fortunato ad aver giocato per 4 anni e mezzo con questo club. Ho visto come è cambiato e quanto è migliorato. Mi piace allenarmi qui, lavorare con questo gruppo e questi compagni di squadra.re era quello che volevo: voglio continuare a giocare ad alti livelli il più a lungo possibile». This Friday just keeps getting better!

