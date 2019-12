LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | tocca a Federica Pellegrini!

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12 Scocca l’ora di Pellegrini, serve addirittura tirare giù 2 decimi al suo record italiano per andare ai Giochi… 18.10 Laura Letrari vince la finale B in 56.34 davanti a Cecilia Canuto 856.62) e Giulia Spaziani (56.83). 18.09 Ora spazio alla Finale B dei 100 sl femminili. 18.07 Attenzione anche a Biagioli (55.31 in mattinata), più indietro Biondani (56.20) e Ferraioli (56.46). Pellegrini e Di Pietro chiaramente favorite, il pass per le Olimpiadi sembra estremamente molto complicato. 18.04Pellegrini si presenta col tempo di qualificazione di 55.25, Silvia Di Pietro è stata la migliore in mattinata con 55.06. Il tempo per Tokyo 2020 è fissato in 53.0, molto difficile. 18.01 Prima della gara della veneta toccherà ad alcune premiazioni. 18.00 Tra una decina di minuti toccherà alla Divina!Pellegrini pronta a ...

