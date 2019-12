LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Quadarella | Pellegrini e Detti vincono

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. Rimanete con noi per cronaca, approfondimenti e dichiarazioni. 19.03 Oggi non sono arrivati minimi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La giornata si conclude qui, domani ultimo appuntamento con gli Assoluti a Riccione. 19.02 Gabrieleha vinto gli 800 stile libero col tempo di 7:51.93, tutto facile per il toscano. Alle sue spalle Matteo Lamberti (7:57.62) e Alessio Occhipinti (7:59.20). 19.00 Oraè in difficoltà e sente la stanchezza dei primi passaggi, non arriverà il minimo per Tokyo, titolo italiano in cassaforte. 18.58 3:52.81 a metà gara per il leader incontrastato di giornata. Andare a timbrare 7:43.8 per staccare il pass olimpico è praticamente impossibile. 18.57passa in 2:53.03 ai 300, ottima nuotata di Gabriele che sta spingendo a tutta. 18.55 Gabriele ...

