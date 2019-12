LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Quadarella e Pellegrini vincono | non

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.52 Ora gli 800 sl maschili, ultima gara di giornata. Gabriele Detti è il grande favorito. Il tempo minimo per le Olimpiadi è di 7:43.8. 18.52 Simonaha vinto gli 800 sl col tempo di 8:26.26, doppietta dopo la vittoria di ieri sui 1500. Seconda Martina Rita Caramignoli (8:27.92), terza Giulia Salin (8:34.42). 18.50in 6:19.32, ha 1.54 di vantaggio su Caramignoli. 18.48tocca in 5:15.21, non si andrà sotto il minimo per Tokyo ma Simona è già qualificata ai Giochi grazie al tempo di ieri sui 1500. 18.46 A metà gara la Campionessa passa in 4:11.35. 18.45transita in 3:07.57 ai 300, ha 0.58 su Caramignoli. Ricordiamo che serve 8:17.1 per volare alle Olimpiadi. 18.44 La romana transita in 2:04.34 dopo le prime quattro vasche, Caramignoli non la molla! 18.43tocca in 1:01.13 dopo i primi ...

