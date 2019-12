LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Pellegrini | Detti e Quadarella chiamati

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.46 Concluse le prime premiazioni, si riparte con la Finale B dei 400 misti maschili. 17.40 Tra una decina di minuti spazio ai 400 misti maschili. Attesa per Matteazzi, Tarocchi e Turrini ma prima ci saranno delle premiazioni. 17.40 Ilaria Cusinato ha vinto i 400 misti col tempo di 4:41.04, lontanissima dal minimo per le Olimpiadi (4:12.5). Sul podio Sara Franceschi (4:43.26) e Luisa Trombetti (4:47.00). 17.39 Grande difficoltà per Cusinato nella fase finale a rana, ora il libero per andare a vincere il titolo italiano. 17.38 Cusinato si sta difendendo a rana, ha 1.6 di margine su una buona Sara Franceschi. 17.36 Gara in solitaria di Ilaria Cusinato che ha già fatto il vuoto nei primi due stili ma il crono per i Giochi è irraggiungibile. 17.32 Ludovica Patetta vince la FInale B col tempo di 4:53.45 davanti ad Alice Marini (4:54.18) e ...

tommy_rai : RT @AndyOlyWomen: #Nuoto #CampionatiAssoluti #Riccione ???? 2° giornata di gare alla ricerca dei #PassOlimpici per #Tokyo2020 Live @RaiSport… - OA_Sport : LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2019 in DIRETTA: alle 17.00 le finali. Ci sono Quadarella, Pellegrini e Detti - AndyOlyWomen : #Nuoto #CampionatiAssoluti #Riccione ???? 2° giornata di gare alla ricerca dei #PassOlimpici per #Tokyo2020 Live… -