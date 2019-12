LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Federica Pellegrini vince i 100 in

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.32 Nicolò Martinenghiin 26.96 battendo Fabio Scozzoli (27.34) e Federico Poggio (27.44). 18.29 Fabio Scozzoli contro Nicolò Martinenghi, sarà battaglia sui 50 rana maschili. 18.25 Benedetta Pilatoin 30:08, la puglieseil suo primo titolo italiano in vasca lunga dopo aver brillato agli Europei. La 14enne batte Martina Carraro (30.52) e Arianna Castiglioni (30.77). 18.24 Gustiamoci il duello con Benedetta Pilato e Martina Carraro, Arianna Castiglioni il terzo incomodo. 18.21 Ora spazio ai 50 rana per entrambi i sessi. Pilato, Carraro, Castiglioni, Martinenghi, Scozzoli pronti a dire la loro e a infiammare la fasca di Riccione. Ricordiamo che questa distanza non è olimpica. 18.20 Alessandro Miressiin 48.22, niente minimo per i Giochi. Alle sue spalle Ivano Vendrame (48.38) e Santo Condorelli (48.55). 18.18 ...

