LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Federica Pellegrini vince i 100 in

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.15 Tra poco i 100 stile libero dove Miressi è pronto a regalare spettacolo, prima naturalmente la finale B. 18.14spinge anche nella seconda vasca eil titolo sui 100 metri in 53.95, il minimo per le Olimpiadi era impossibile. Alle sue spalle Silvia Di Pietro (54.95) e Paola Biagioli (55.32). 18.13parte a razzo, ottima continuità nei primi 50 metri e tocca la piastra in 26.22. 18.12 Scocca l’ora di, serve addirittura tirare giù 2 decimi al suo record italiano per andare ai Giochi… 18.10 Laura Letrarila finale B in 56.34 davanti a Cecilia Canuto 856.62) e Giulia Spaziani (56.83). 18.09 Ora spazio alla Finale B dei 100 sl femminili. 18.07 Attenzione anche a Biagioli (55.31 in mattinata), più indietro Biondani (56.20) e Ferraioli (56.46).e Di Pietro chiaramente ...

