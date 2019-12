LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | Burdisso non timbra il minimo per i

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 Tra poco i 100 dorso femminili. Attesa per Margherita Panziera. 17.13 Federicovince i 200 farfalla in 1:55.11, otto centesimi più delper i Giochi. 17.13continua a nuotare molto bene, dopo 150 metri1:23.62. Deve fare un’ultima vasca da urlo, il crono per Tokyo è difficile. 17.12indemoniato nel secondo 50 e tocca in 53.33: potrebbe davvero farcela! 17.11 Federicoparte molto bene e forza il ritmo, tocca in 25.05. 17.09 Ora si fa sul serio con la Finale A dei 200 farfalla maschile, Federicova a caccia del pass per i Giochi: ha bisogno di fare 1:54.3, cioè nove centesimi meglio del suo record italiano. 17.08 Giuseppe Perfetto vince la Finale B col crono di 1:59.33 davanti a Gianluca Gesmini (2:00.36) e Michele Sassi (2:01.83). 17.05 Ora la Finale B dei 200 farfalla ...

