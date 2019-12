LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | alle 17 00 le finali Ci sono

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39 In questo eventi gli atleti potranno staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, dovranno realizzare i dificilissimi minimi imposti dalla FIN. Oggi pomeriggio soltanto Simona Quadarella sembra poterlo fare. 16.37 Si gareggia a Riccione, le gare inizierannoore 17.00. 16.35 Buongiorno e benvenuti alladelledegli Assoluti di(13 dicembre). CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLE BATTERIE 11.47: Grazie per averci seguito e appuntamento a questo pomeriggio d17 per la seconda sessione di. Buona giornata 11.46: Si chiude qui la seconda mattinata di gare. Nel pomeriggio torneranno in scena Detti e Quadarella per gli 800 stile 11.45: Questi isti dei 50 rana uomini: Martinenghi, Maiorana, Poggio, Pinzuti, Scozzoli, Cerasuolo, Toniato, Casna 11.44: Scozzoli con 27”77 si impone nella quarta e ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Campionati Italiani 2019 in DIRETTA: 13 dicembre bene Burdisso e Panziera. Attesa per Miressi e per gli… - enricospada2 : #nuoto #swimming #assolutiinvernali2019 #Tokyo2020 Prende forma la squadra azzurra per Tokyo 2020. Minuto per minut… -