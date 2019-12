LIVE Nuoto | Campionati Italiani 2019 in DIRETTA | alle 17 00 le finali Ci sono

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.58 Tutto pronto per incominciare. La prima gara sarà come detto quella dei 100 farfalla. 16.57 Sui 200 metri farfalla riflettori puntati su Federico Burdisso, il classe 2001 non dovrebbe avere problemi a vincere ma realizzare il tempo limite per i Giochi di 1:54.3 sarà tutt’altro che semplice. 16.55 Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddole grandi favorite sui 100 farfalla, si sfideranno a centro vasca. Il minimo per le Olimpiadi è fissato in 57.1, sembra arduo nuotare un crono di questo spessore. 16.53 Ad aprire le danze saranno i 100 metri farfalla seguiti dai 200 metri farf, saranno dunque le gare a delfino a inaugurare il programma della seconda giornata di gara. 16.51 Pomeriggio davvero ricchissimo e con tantissime gare in programma, tutte da seguire con grande attenzione in vista di Tokyo 2020. Ormai è tutto pronto a ...

